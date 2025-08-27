NewsCalcioRadio e Tv

Sky Sport – Prestito con diritto di riscatto, la formula per l'arrivo di Elmas

Il giornalista ed esperto di mercato, Luca Marchetti, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Anche Elmas è vicino, come vice Lang e come jolly. Il macedone può arrivare in prestito con diritto di riscatto: questa la condizione accettata dal Lipsia per farlo partire. Il Napoli farà almeno un altro paio di colpi in entrata, oltre a Rasmus Hojlund, ed uno può essere proprio il macedone che conosce bene il club campano”E’ rimasta lì offerta del Napoli per Agli azzurri potrebbe servire un altro centrocampista e potrebbe essere Brescianini, se l’Atalanta riuscisse a chiudere per Musah del Milan. Oltre a Hojlund, insomma, il Napoli potrebbe prendere altri tre calciatori. L’ultimo sarebbe Juanlu Sanchez, per il quale l’offerta degli azzurri è rimasta lì e non c’è intenzione di aumentarla perché c’è la convinzione che il Siviglia possa accettare all’ultimo la proposta, dal momento che è in difficoltà economiche. Ovemai dovessero arrivare tutti, Mazzocchi e Lukaku potrebbero liberare spazi nelle liste, con Big Rom che sarebbe fuori solo momentaneamente: in serie A si può sempre cambiare lista nel periodo di mercato”.

