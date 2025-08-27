NewsCalcio

SERIE A – Giudice Sportivo – Tutti gli squalificati della prima giornata

By Emilia Verde
La prima giornata di campionato di Serie A è alle spalle, e per quel che riguarda le decisioni del Giudice Sportivo, sono due gli stop per squalifica. Sky scrive: “Il giudice sportivo ha fermato per due turni lo juventino, espulso nel secondo tempo della sfida con il Parma per aver reagito con una manata colpendo Lovik: Cambiaso salterà la gara di domenica contro Genoa e quella con l’Inter dopo la sosta. Una giornata di squalifica a Koné del Sassuolo

La manata a Lovik nel finale di Juve-Parma costa due giornate di squalifica ad Andrea Cambiaso. Lo ha deciso il Giudice sportivo, che ferma dunque lo juventino per i prossimi due turni “per avere, al 38′ del secondo tempo, con il pallone non in contesa, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria”. Cambiaso salterà intanto la prossima sfida dei bianconeri, domenica al Ferraris contro il ‘suo’ Genoa. E soprattutto non ci sarà nemmeno al rientro dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, quando -sabato 13 settembre- allo Stadium arriverà l’Inter. Oltre allo juventino, è stato fermato per un turno anche Ismael Koné del Sassuolo, che alla prima giornata, nel finale del match contro il Napoli, era stato espulso per doppia ammonizione dopo un fallo su Lucca. Salterà la gara dei neroverdi di venerdì in trasferta contro la Cremonese”.
