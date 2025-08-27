Peso specifico enorme, l’innesto di Hojlund per un attacco da Champions

Molto probabilmente è questione di ore per l’arrivo di Rasmus Hojlund al Napoli, si stanno limando infatti, gli ultimi dettagli. Il Corriere dello Sport scrive:

“ Ieri club e intermediari hanno provato a limare gli ultimi aspetti per colmare l’ultimo gap, sostanziale ma non tale da mettere la cessione a rischio, e così tutti i discorsi sono stati rinviati a oggi. Parallelamente, però, è stata blindata l’intesa personale con Hojlund e il suo entourage, di cui una figura essenziale è rappresentata da suo padre Anders, un tempo attaccante come suo figlio: tutte le caselle sono andate a posto e così quando Napoli e United avranno chiuso l’accordo, Rasmus potrà volare a Roma per sostenere le visite mediche. Per la verità il club di De Laurentiis sperava di poterle organizzare in giornata, ma la complessità dell’operazione ha obbligato lo slittamento. L’ar rivo di Hojlund, comunque, sarebbe (sarà) un toccasana considerando l’infortunio di Lukaku; la mole di impegni che attendono la squadra di Conte; la qualità notevole della concorrenza in Italia e notevolissima – a tratti quasi proibitiva – in Champions. Per l’attacco, l’innesto di Hoj avrebbe (avrà) un peso specifico enorme, anche perché non è facile reperire alternative all’altezza, con questo potenziale e questi margini di crescita, a cinque giorni cinque dal gong del mercato. L’esperienza di gennaio insegna. E così, sprint finale: scatto da centometrista per il colpo clou”.

Fonte: CdS