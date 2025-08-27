Per Adl un tour non calcistico ma culinario tra Napoli ed Ischia

Quando non è impegnato a trattare acquisti o a pianificare il futuro del Napoli, Aurelio De Laurentiis si dedica a una delle sue più grandi passioni: la buona cucina. Negli ultimi giorni, il patron azzurro è stato avvistato in alcuni dei locali più noti tra Napoli e Ischia.

Factory della Comunicazione

L’altro ieri sera, il presidente era a Ischia, ha scelto una trattoria nel comune di Forio. L’evento è stato accolto con grande onore dalla famiglia del locale, che ha subito condiviso l’incontro sulla pagina ufficiale. «Un onore per noi aver ospitato il presidente Aurelio De Laurentiis», si legge nel post. «Grazie di cuore per aver scelto la nostra trattoria e per aver condiviso con noi una serata all’insegna del gusto e della convivialità». Ieri sera, invece, ha fatto visitato la nota pizzeria di Diego Vitagliano. Anche in questo caso, il pizzaiolo ha immortalato il momento sul suo profilo social, pubblicando una foto che ritrae lui e il presidente sorridenti. L’incontro non è stato solo un’occasione per gustare una pizza, ma anche un momento di scambio e di stima reciproca: Vitagliano ha infatti regalato a De Laurentiis una copia del suo libro, un gesto che il presidente ha visibilmente apprezzato. Fonte: Il Mattino