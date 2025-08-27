NewsCalcioRassegna Stampa

Per Adl un tour non calcistico ma culinario tra Napoli ed Ischia

Il presidente azzurro si concede una pausa tra la trattoria di Forio e la pizzeria di Diego Vitagliano, confermando il suo legame con le eccellenze locali

By Giuseppe Sacco
0

Quando non è impegnato a trattare acquisti o a pianificare il futuro del Napoli, Aurelio De Laurentiis si dedica a una delle sue più grandi passioni: la buona cucina. Negli ultimi giorni, il patron azzurro è stato avvistato in alcuni dei locali più noti tra Napoli e Ischia.

Factory della Comunicazione

L’altro ieri sera, il presidente era a Ischia, ha scelto una trattoria nel comune di Forio. L’evento è stato accolto con grande onore dalla famiglia del locale, che ha subito condiviso l’incontro sulla pagina ufficiale. «Un onore per noi aver ospitato il presidente Aurelio De Laurentiis», si legge nel post. «Grazie di cuore per aver scelto la nostra trattoria e per aver condiviso con noi una serata all’insegna del gusto e della convivialità». Ieri sera, invece, ha fatto visitato la nota pizzeria di Diego Vitagliano. Anche in questo caso, il pizzaiolo ha immortalato il momento sul suo profilo social, pubblicando una foto che ritrae lui e il presidente sorridenti. L’incontro non è stato solo un’occasione per gustare una pizza, ma anche un momento di scambio e di stima reciproca: Vitagliano ha infatti regalato a De Laurentiis una copia del suo libro, un gesto che il presidente ha visibilmente apprezzato. Fonte: Il Mattino

Potrebbe piacerti anche
News

Gazzetta – “Il Napoli sta costruendo non solo il presente ma anche il…

Calcio

UFFICIALE, Serie B: gli arbitri designati per la 2ª giornata

Calcio

Baiano: “KDB, McT ed Hojlund…un fantastico tridente Premier!”

News

Centro Sportivo, De Laurentiis stringe i tempi: individuata l’area adatta

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.