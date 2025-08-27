NewsCalcioIn Evidenza

“Non sono un grande amante dei cavalli di ritorno”

By Emanuele Arinelli
Il giornalista Mauro Cucco ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’:

 

“Elmas è ciliegina sul mercato, ma bisogna prendere un vice Anguissa.

Non sono un grande amante dei cavalli di ritorno. Ma Elmas, visti i tanti ruoli che può ricoprire, può essere davvero utile per lo stesso Conte. Quello che conta di più è l’entusiasmo del giocatore.

Al Napoli, però, serve un sostituto di Anguissa: un giocatore che abbia le sue stesse caratteristiche. Elmas è la ciliegina del mercato, ma non può essere il sostituto di Anguissa. Il Cagliari, dopo il pari con la Fiorentina, non verrà con molta pressione. Ma il Napoli non deve assolutamente sottovalutare questa gara”.

