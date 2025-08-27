elmas
Non solo Elmas, c’ è anche Brescianini. L’Atalanta lo libera ad una condizione

By Giuseppe Sacco
0

Il Napoli, ovviamente, non chiuderà con Hojlund la sua campagna di rafforzamento della rosa: Elif Elmas, il jolly macedone di 25 anni che è anche un vecchio amico e il dodicesimo titolare dello scudetto e della bella Champions 2023, è in attesa frenetica. Il pressing sul Lipsia è costante: in questo caso si tratta di un prestito con diritto di riscatto, ma i tedeschi hanno rifiutato la prima offerta da 1,5 milioni più 11,5. Il problema è l’importo garantito, quello del prestito, ma Elmas gioca già per i suoi ex compagni: vuole so lo il Napoli. Sullo sfondo resiste Marco Brescianini, 25 anni, ma l’Atalanta lo libererà soltanto con l’arrivo di Musah.  Fonte: CdS

