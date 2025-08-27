Nel Mondiale per club nel 2029 il presidente De Laurentiis vuole essere presente

Operazione Mondiale per club 2029. Non è semplice, ma il Napoli lancia l’assalto, è il grande sogno di De Laurentiis. Tutti sono rimasti colpiti dall’esclusione dei campioni d’Italia, del Liverpool e del Barcellona dalla prima edizione che si è disputata nei mesi scorsi. I regolamenti hanno premiato chi va avanti in Champions: ed è per questo che De Laurentiis vuole andare più avanti possibile in questa edizione della coppa dalle grandi orecchie. Il Napoli deve già inseguire, perché i punti per l’edizione 2029, secondo il progetto Infantino, sono iniziati a maturare già nella Champions dello scorso anno. L’Inter, con 48 punti, sembra irraggiungibile, mentre Milan (19), Atalanta (18) e Juventus (18) sono le italiane nel mirino. Ma la classifica finale verrà redatta nel 2028. Il regolamento, a meno che non cambi, prevede la partecipazione di due sole italiane. La corsa sembra ormai ristretta solo a queste 4 squadre. E De Laurentiis, che ha accarezzato il sogno di prendervi parte (l’eliminazione con il Barcellona fu fatale), ora insegue la partecipazione alla seconda edizione, che potrebbe tenersi in Qatar. La Fifa ha stilato i nuovi criteri e si punterà molto di più sulla singola vittoria in un incontro: 3 punti per ogni successo, 1 punto per ogni pareggio e 3 punti per ogni passaggio del turno. Dunque, in queste otto partite della fase a girone, il Napoli punta a rimontare nel ranking.Secondo The Guardian, i vertici del calcio mondiale sono al lavoro per un Mondiale per Club ogni due anni e allargato a 48 squadre, invece che ogni quattro e con 32 partecipanti. Secondo la ricostruzione del giornale britannico, il Real Madrid avrebbe messo sul tavolo l’opzione durante i colloqui con la Fifa a Miami a giugno, e ci sarebbe già l’accordo di diverse altre società, tra cui Barcellona, Manchester United, Liverpool e Napoli: tutte squadre che non hanno partecipato alla prima edizione e che sarebbero beneficiate da un allargamento della formula a 48 squadre. Fonte: Il Mattino

Factory della Comunicazione