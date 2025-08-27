Napoli: tutto pronto per il sorteggio di domani, ecco le fasce

Dalla Champions arrivano segnali a dir poco contraddittori. A maggio saranno sedici anni dall’ultima dell’Inter di Mourinho, un buio lungo come quello dal Milan 1969 alla Juve 1985.

Domani ci sarà il sorteggio a Montecarlo (ore 18, diretta Sky), officiato dalla vecchia gloria Kakà, con Napoli, Inter, Juve e Atalanta.

Il Napoli arriva forte dello scudetto e di una tranquillità economica che ha permesso una campagna rafforzamento spettacolare non solo per gli ormai modesti standard italiani: Beukema, Lang, Lucca, De Bruyne, Marianucci, Milinkovic, Hojlund a un passo, un esterno supplementare se c’è l’occasione last minute.

Il Napoli può permettersi un turnover sconosciuto in passato e Conte ha voglia di dimostrare che la corsa allo scudetto è compatibile con una bella Champions anche per lui. Nessuno chiede di sollevare la coppa, ma il passaggio del turno è il minimo sindacale. Se poi fosse senza playoff…