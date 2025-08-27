Mercato Napoli – Mazzocchi e Zanoli in attesa di sapere cosa sarà del loro futuro

Il Napoli prosegue il suo cammino sul mercato, anche quello in uscita, con due calciatori, Mazzocchi e Zanoli in attesa di capire quale sarà il loro futuro. Il Mattino scrive: “Il destino in bilico, in attesa di capire cosa accadrà. Sono diversi i calciatori azzurri che stanno attendendo la chiusura del mercato per capire cosa sarà di loro. Tra questi c’è sicuramente Pasquale Mazzocchi: il terzino resta l’unico napoletano in rosa (non aggregato dal vivaio) ma non l’unica alternativa a Giovanni Di Lorenzo. Ha la valigia pronta da settimane, ma nessuna trattativa pronta a decollare. Gli interessamenti ci sono stati: Sassuolo e Cagliari, per esempio, ma nessuno è certo che lascerà l’azzurro.

Factory della Comunicazione

Anche perché nelle ultime ore le potenzialità del mercato azzurro sono cambiate e non è detto che Manna metta a segno tutti i colpi previsti. Mazzocchi potrebbe restare a coprire le spalle di Di Lorenzo , come nell’anno dello scudetto, ma non solo per caso. Perché lo ha meritato lungo tutta la passata stagione. Il mercato, poi, offre uno spiraglio: senza il doppio acquisto a centrocampo, per l’esterno di Barra ci sarà anche spazio per l’inserimento nella lista Serie A che gli permetterà di essere regolarmente a disposizione. Una possibilità in più per giocarsi le proprie carte in una stagione lunga e piena di partite che sicuramente offrirà i suoi spunti.

La presenza di Mazzocchi non è da sottovalutare. Nell’estate in cui il Napoli accoglie dieci nuovi calciatori nello spogliatoio, la presenza di veterani e napoletani come Pasquale potrebbe fare la differenza. E pure aiutare Conte . Antonio, nella passata stagione, l’ha schierato un po’ ovunque: terzino destro e sinistro, esterno alto su entrambi i lati quando la partita sta per finire e serve uno sforzo in più. Persino da difensore centrale in emergenza. Un uomo ovunque, un jolly che potrebbe dare una mano anche nella stagione cominciata lo scorso sabato. L’anno scorso ha messo insieme 22 presenze tra campionato e Coppa Italia, sette volte partito dal primo minuto. C’è sempre stata stima nelle parole di Conte. La presenza dinon è da sottovalutare. Nell’estate in cui il Napoli accoglie dieci nuovi calciatori nello spogliatoio, la presenza di veterani e napoletani come Pasquale potrebbe fare la differenza. E pure aiutare. Antonio, nella passata stagione, l’ha schierato un po’ ovunque: terzino destro e sinistro, esterno alto su entrambi i lati quando la partita sta per finire e serve uno sforzo in più. Persino da difensore centrale in emergenza. Un uomo ovunque, un jolly che potrebbe dare una mano anche nella stagione cominciata lo scorso sabato. L’anno scorso ha messo insieme 22 presenze tra campionato e Coppa Italia, sette volte partito dal primo minuto. C’è sempre stata stima nelle parole di Conte.