Marchetti (Sky): “Per Hojlund è fatta all’80%, manca l’accordo finale”

Il giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Hojlund è molto vicino al Napoli, diciamo è fatta all’80%, anche se manca ancora l’accordo finale. Si va avanti in maniera spedita e sarei sorpreso se non si concludesse in modo positivo. La formula è il prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo a determinate condizioni, legate al suo utilizzo: il danese deve essere un protagonista della stagione del Napoli, per venire confermato. Non è un ‘prestito tampone’, ma utile al Napoli ed al giocatore stesso. L’accordo di massima sullo stipendio è stato trovato ieri, ma la fase finale delle trattative azzurre è sempre di stasi, perché i contratti sono lunghi e serve tempo”.

