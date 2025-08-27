NewsCalcioRadio e Tv

Malfitano: “Se il Napoli avesse preso Gyorkeres al posto di Lucca, avrebbe creato una rivalità con Lukaku”

By Emilia Verde
Il giornalista Mimmo Malfitano, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Forza Napoli Sempre. “Non capisco le critiche su Hojlund: questo ragazzo non è ancora arrivato ed ho già sentito chi ne contesta il valore… L’ex Atalanta ha 22 anni, ha un fisico incredibile, esperienza internazionale ed ha segnato anche in Inghilterra: diamogli la possibilità di mostrare il suo valore a Napoli, dove sono convinto che farà molto bene. Vi chiedo: avremmo potuto prendere un attaccante più forte? Se non si fosse infortunato Lukaku, Hojlund non sarebbe arrivato. Il Napoli ha accettato di fare uno sforzo economico perché c’è la necessità di un nuovo investimento. Io credo in questo acquisto. Tutti gli attaccanti veri si sono piazzati da tempo. Certo, se il Napoli avesse preso Gyorkeres al posto di Lucca, avrebbe creato una rivalità con Lukaku e non credo che lo svedese avrebbe accettato la panchina a Napoli. Ci sono alcune dinamiche che sfuggono ai tifosi”.

