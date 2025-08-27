CalcioNapoliNews

Lodi: “Contento per Vergara, personalità, mentalità e sfrontatezza”

By Gabriella Calabrese
FRANCESCO LODI A RADIO MARTE: “Sono molto felice per Vergara, ma faccio i complimenti innanzitutto a lui per la strada che ha percorso. So che significa giocare con grandi campioni, trovarsi all’improvviso nel top club che è anche la squadra della tua città, allenarsi dinanzi a 7mila persone. Potrebbero tremare le gambe a tutti e invece Antonio (cresciuto nella scuola calcio F.lli Lodi, ndr) ha dimostrato – ha detto l’ex centrocampista ed agente Fifa a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – di avere grande personalità e di avere anche la giusta mentalità e una certa sana sfrontatezza. Viene da un’ottima stagione a Reggio Emilia, per me può fare bene sia da esterno che da mezz’ala, che è il suo ruolo naturale. Da esterno può imparare da Politano, che è diventato un giocatore fondamentale per il Napoli. Da mezz’ala può arrivare con il suo mancino a giocare tra le linee e calciare in porta. Ha qualità e allenandosi con campioni del calibro di De Bruyne, Mc Tominay ecc.. può solo migliorare, specie perché è nelle mani di un grande allenatore come Conte. Per me meglio 7 presenze nel Napoli con la possibilità di migliorare guardando i top player che più gare giocate in squadre minori. Gli faccio un grande in bocca al lupo. Hojlund è un ottimo colpo, nella sfortuna del ko di Lukaku il Napoli almeno è stato fortunato a poter agire a mercato aperto. Hojlund è giovane ed ha ampi margini di miglioramento. In passato sono stato a un passo dal vestire la maglia del Napoli, resto comunque un grande tifoso azzurro e sono orgoglioso di aver ricevuto gli applausi al San Paolo da avversario”

