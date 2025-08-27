L’atteggiamento di Adl verso Conte è per l’ex Marino il segreto di questo Napoli

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Pierpaolo Marino, dirigente sportivo

“Nel calciomercato conta il saldo non solo il prezzo di acquisto. Conte si è dimostrato bravo carismatico e comunicatore e De Laurentiis ne ha riconosciuto la leadership e questo è stato il segreto. De Laurentiis si è messo in seconda linea dimostrando così maturità. Nei primi 5 anni di ricostruzione del Napoli, devo ammettere che Aurielio mi ha dato carta bianca, ma mi aveva messo in condizione di fare ciò che volevo dal punto di vista della progettualità.

Aver inserito De Bruyne ha rafforzato la squadra, ricordo che quando lasciai il Napoli giocavano gli stessi 10/11esimi, ma con l’aggiunta di Cavani la squadra arrivò seconda in classifica per cui a volte basta un giocatore e se poi questo si chiama De Bruyne… Ma ho figucia anche in Beukema e Noa Lang, sono ottimi giocatori che Conte certamente metterà nella migliore condizione.

Hojlund è un giocatore che ha le caratteristiche di sfondamento, è un misto tra Lucca e Lukaku. Il valore aggiunto è il fatto che abbia 22 anni e non faccia numero nella lista permettendo al Napoli, volendo, di comprare ancora. Uno dalle caratteristiche di Zirkzee forse sarebbe stato più adatto. Vista la coppa d’Africa, Elmas può essere un’alternativa e permetterebbe anche a De Bruyne di tirare il fiato. È fortissimo, può giocare in tanti ruoli, Brescianini invece è uno che si butta negli spazi, più fisico, sono diversi”.