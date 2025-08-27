La Champions per aprirsi la strada al mondiale club 2029, ADL ci tiene

L’ambizione

Dunque, questa Champions è fondamentale per i sogni di gloria del Napoli: da regolamento, di fatto, per le squadre europee, la Champions League è l’unica competizione utilizzata per calcolare il punteggio. Infatti i club che raggiungono gli ottavi di finale, i quarti, le semifinali o la finale ricevono 1,5 punti extra per ogni turno in Champions League. Questo ha permesso a Inter e Juventus di ottenere il pass per il Mondiale 2025. A discapito del Napoli. E nonostante i bianconeri abbiano vinto nel 2020 l’ultimo scudetto. Cinque anni fa. In ogni caso, dunque, la Champions quest’anno ha un valore davvero speciale: non solo perché garantisce liquidità immediata legata ai superpremi del nuovo format, ma anche per il peso sul ranking finale legato al prossimo Mondiale. Per intenderci: la Juventus, eliminata agli ottavi, tra bonus e premi, ha portato a casa circa 29 milioni di euro. E la Champions? Il Napoli incasserà solo per la partecipazione alla fase a gironi, come gli altri 35 club qualificati, 18,62 milioni di euro (un anno fa erano 15,64 milioni. Per tutte le otto partite della fase campionato verranno assegnati dei bonus in base ai risultati: 2,1 milioni per ogni vittoria e 700mila euro per ogni pareggio. Fonte: Il Mattino