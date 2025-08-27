Il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Il Napoli con Hojlund dimostra che vuole vincere ancora: “L’acquisto di Hojlund è il messaggio del Napoli in cui dice che vuole vincere ancora. Conte ha fatto un miracolo l’anno scorso. Mentre quest’anno, di fatto, il Napoli parte favorito. Il Napoli ha dimostrato di voler vincere il secondo scudetto consecutivo. Susic molto bene ieri in Inter-Torino, alla lunga prenderà il posto di Mkhitaryan. L’Inter ha mandato il messaggio che c’è anche lei nella lotta scudetto. Ma non è ancora avvenuta l’operazione ringiovanimento indicata di Marotta. I tre fronti, anche arrivando alla fine in tutti, non li ha retti l’anno scorso. Si è capovolto il discorso: quest’anno, infatti, è il Napoli a cercare di competere in due fronti. L’Inter, invece, si ‘accontenterebbe’ di vincere lo scudetto. Milan? Mi lascia il perplesso che, dopo la sconfitta, cerchi un attaccante e non un difensore. L’Inter è sicuramente migliorata rispetto all’anno scorso, ma non sono sicuro che abbia raggiunto il Napoli. Anche quest’ultimo è migliorato tantissimo, visto che ha portato De Bruyne ed ora ha due giocatori per ruolo. Mentre la Juventus ha ancora tanti problemi dovuti alla chiarezza: chi gioca davanti? Deve risolvere il problema Vlahovic, visto che nessuno gli dà quei soldi nel suo ultimo anno di contratto. Dietro è tornato Bremer, che è sicuramente un’ottima notizia, ma è corta anche a centrocampo. La Juve la vedo in una posizione di rincalzo. Può lottare per il terzo/quarto posto, poi si sa che nel calcio tutto può cambiare”.

Factory della Comunicazione