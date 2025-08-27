“Il campionato vero inizia a dicembre: prima non si possono fare calcoli”

Claudio, brutta sconfitta per la squadra di Maurizio Sarri. L’allenatore è stato criptico e non ha nascosto la sua preoccupazione nel post partita. Lei è preoccupato per i biancocelesti?

Se poi vai a guardare i dettagli tecnici della partita, pur avendo giocato malissimo avresti potuto comunque rientrare in gara: c’è stato un rigore solare non assegnato a Castellanos e nemmeno controllato al Var, un gol annullato, sempre al Taty, per un fuorigioco millimetrico, un ciuffo di capelli… e lì secondo me bisognerebbe rivedere certe decisioni. Poi c’è stata la punizione straordinaria di Nico Paz, con la barriera piazzata troppo indietro. Insomma, sono episodi oggettivi. La Lazio ha giocato malissimo, ma la gara poteva anche finire diversamente . Certo, per come è andata, il 2-0 ci sta tutto.”

“Se dovessi dirti qualcosa dopo la partita di Como, sicuramente un po’ di preoccupazione c’è. Però è stata una gara troppo brutta per essere vera. Credo che ci sia stato un approccio completamente sbagliato. Dall’altra parte c’era una squadra che andava a duemila, che correva molto più della Lazio. I biancocelesti hanno perso tutti i contrasti, tutte le seconde palle, hanno sbagliato molto.

“Elmas è un dodicesimo uomo ideale. Non è il sostituto di un giocatore preciso, ma può adattarsi a tanti ruoli davanti. Secondo me Conte lo vede soprattutto come alternativa sugli esterni: non ha lo strappo dell’ala pura, perché tende a rientrare, ma può giocare anche da interno di centrocampo o da trequartista. Nella sua breve parentesi in Italia ha fatto pure la seconda punta. È un calciatore che puoi utilizzare in base a ciò che ti serve durante la partita .”

“Sono due giocatori completamente diversi. Lukaku ha caratteristiche uniche e non è sostituibile da Højlund. Quest’ultimo è un giocatore di altro tipo e non ha ancora dimostrato continuità. Ti dico la verità: per me è un acquisto con molti punti interrogativi. Preferisco l’acquisto di Elmas, che considero più concreto ed utile al Napoli. C’è una regola nel calcio: per un attaccante, l’anno successivo alla stagione ‘boom’ è quello che conta di più. Højlund non ha dimostrato nulla da quando è andato via dall’Atalanta. Per questo resto dubbioso.”

“Il Napoli deve guardare innanzitutto a sé stesso, perché ripetersi non è mai facile. Conte lo sa bene e terrà alta la concentrazione. La partita col Sassuolo, per me, non fa testo: gli emiliani oggi non sono competitivi per confrontarsi con una squadra come il Napoli. Il campionato vero inizia a dicembre: prima non si possono fare calcoli. Un mio caro amico mi diceva sempre che fino a dicembre valgono solo i punti, ma le partite sono come amichevoli. Certo, è importante vincere e fare punti, ma i veri valori emergono dopo. Detto ciò, l’Inter rimane la principale rivale.

Lo dicevamo già in estate: con quella rosa è impossibile che non lotti fino alla fine. La partenza negativa del Milan non deve lasciare spazio a facili entusiasmi perché, come spesso accade, chi parte male poi recuperare e finisce bene. Ricordiamoci del Napoli stesso, che l’anno scorso iniziò malissimo a Verona e poi vinse lo Scudetto. Quindi il gioco delle parti è sempre questo: chi parte bene non sempre arriva in fondo.”