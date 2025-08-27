Hojlund: che giocatore è dopo l’esperienza a Manchester

Ada Cotugno, giornalista di FanPage, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Hojlund è stra funzionale al gioco di Conte”- “Hojlund? Bisogna vedere come sta mentalmente, visto che è stato fagocitato da questi anni complessi del Manchester United. Lui, sicuramente, ha tanta voglia di rifarsi, visto che in un solo determinato momento è andato. Hojlund ha fornito delle prestazioni importanti solo quando lo United stava andando bene. Una squadra già rodata come il Napoli può solo far bene ad Hojlund. Questi due anni al Manchester sicuramente gli hanno dato un qualcosa. Poi chi arriva dalla Premier, di fatto, in Italia ha le gambe più leggere. I suoi numeri allo United sono sicuramente buoni, ma a blocchi: cioè a momenti. Il problema che allo United non c’è mai stata una struttura seria. Il Napoli sta andando a prendere sicuramente un giocatore super funzionale al gioco di Conte. Al Napoli, di fatto, Hojlund può rilanciarsi alla grande. Negli ultimi anni, di fatto, la Serie A sta portando giocatori che in Premier erano rimasti un po’ fuori. Questo può essere sicuramente una buona notizia”.

