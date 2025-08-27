NewsCalcioIn Evidenza

Gianni Improta: "Hojlund rispetto a Lukaku e Lucca è più veloce"

By Emanuele Arinelli
In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Gianni Improta, ex giocatore del Napoli e dirigente. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

 

 “Il Napoli a Sassuolo mi è piaciuto molto. È stato autoritario, è sceso in campo col piglio della grande. Ci ripeteremo, ne sono sicuro: questa squadra ha tutto per bissare lo Scudetto. Rispetto alle altre big, il Napoli ha fatto un passo in avanti ulteriore, ma la distanza con l’Inter resta più o meno la stessa.

 

De Bruyne?

Il campo ha confermato subito che è un campione. Ora con la sua esperienza sarà di aiuto per i suoi compagni più giovani. È il faro che illuminerà il cammino del Napoli, speriamo che non succeda nulla con gli infortuni.

 

Hojlund?

Conte lo vorrebbe il prima possibile, avere un’alternativa in quel ruolo è fondamentale. Avere il solo Lucca limita l’allenatore, accoglieremo a braccia aperte chi verrà a completare la rosa. Ora Conte può solo aspettare, non può fare altro.

Hojlund mi piace molto, per caratteristiche fisiche e tecniche. Al Napoli può esaltarsi, svaria molto e va in profondità. E poi rispetto a Lukaku e Lucca è anche più veloce”.

