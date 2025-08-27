Gennaro Iezzo: “Milinkovic-Savic sarà il portiere del futuro del Napoli”

A “1 Football Club”, programma radiofonico di 1 Station Radio, è intervenuto Gennaro Iezzo, allenatore ed ex portiere del Napoli. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

Factory della Comunicazione

Il Napoli ha deciso di fare un grosso investimento per Milinkovic-Savic. Si aspettava di vedere Meret titolare alla prima di campionato?

“Meret parte avvantaggiato per il discorso degli scudetti vinti e, anche dal punto di vista dell’esperienza, penso che in questo momento abbia un po’ di vantaggio. Però, con un contratto di cinque anni, credo che Milinkovic-Savic sarà il portiere del futuro del Napoli. Milinkovic-Savic non è un secondo, sono due primi portieri, ma le scelte economiche fatte dalla società lasciano intendere che il futuro sarà del serbo.

Lei è stato un doppio ex, avendo giocato anche nel Cagliari. Che insidie può nascondere la squadra rossoblù, sabato sera, al Napoli?

Il Cagliari, negli ultimi anni, è sempre stato un avversario ostico. È normale che tutte le partite vadano giocate con attenzione. Il Napoli, dal punto di vista tecnico e della rosa, è superiore, ma contro squadre che devono fare un campionato diverso bisogna sempre stare concentrati. Sono sereno, perché il Napoli ha la mentalità giusta, grazie a Conte: quando scende in campo con voglia e concentrazione, riesce a portare a casa il risultato”.