Gazzetta – “Il Napoli sta costruendo non solo il presente ma anche il futuro”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Vincenzo D’Angelo, giornalista

“I l futuro è stato anche la pretesa di Conte per restare a Napoli. Idee chiare quindi già da tempo, il post scudetto stavolta è stato gestito in modo corretto. Il Napoli sta facendo le cose con la testa, seguendo il proprio allenatore che sta gestendo una squadra molto competitiva e con grandi margini di miglioramento.

Hojlund ha tante caratteristiche adatte al Napoli. Conosce il campionato italiano, è giovane ma ha esperienza e poi è un 2003 e nella lista serie A non occupa spazio anzi aiuta ad inserire eventualmente altri giocatori.

Come fisicità, Brescianini sarebbe il sostituto ideale di Anguissa che partirà per la coppa d’Africa, ma affidandosi ad Elmas, il Napoli avrebbe un jolly in squadra. Poi è un giocatore che conosce la piazza, ha vinto e sa stare al suo posto, oltre ad essere tecnicamente valido. Credo quindi che Elmas sia avanti.

È stata una stagione di grande delusione per l’Inter che resta una squadra forte e quest’anno immagino avrà voglia di rivincita e quella sensazione di dimostrare che non è finito un ciclo. Ha quindi tante motivazioni, oltre ad una rosa ricca di qualità. Napoli e Inter credo siano le squadre ai nastri di partenza piu pronte.

Il Napoli ha un centrocampo tra i migliori d’Italia, è stata brava la società che con De Bruyne ha fatto un grande passo avanti soprattutto di testa”