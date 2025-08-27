Fabio Caressa: “Il Napoli è il grande favorito”

Sul suo canale youtube, il giornalista e telecronista Fabio Caressa ha parlato anche del Napoli. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

“Ora ci sono anche degli ingredienti per renderlo più appetitoso. Il Napoli alle cose buone dell’anno scorso ha aggiunto De Bruyne che è nella mia Top 11 insieme a McTominay.

Io sono sempre rapito da Conte, lui lavora per schemi, giocate preordinate, attentissimo a curare le prestazioni dei singoli, lui li guida da bordocampo. E’ un assolutista, direte, invece no perché se ha De Bruyne, come fece già per McTominay, cambia per inserire quel giocatore decisivo ed ormai è asimmetrico perché Politano è strepitoso su diversi ruoli, spero lo sia anche in nazionale. A sinistra spinge meno perché ha l’inserimento, talvolta si allarga De Bruyne, l’ha organizzata diversamente per dare spazio a tutti i migliori. E’ veramente un grande. Il Napoli è il grande favorito, ha aggiunto giocatori e Hojlund può dare anche profondità e nuove alternative con Milinkovic-Savic che può fare direttamente assist alla punta. Grande lavoro anche di Manna”.