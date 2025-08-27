elmas
Elmas al Napoli: i dettagli sull’affare da Alfredo Pedullà

By Gabriella Calabrese
La volontà del calciatore la si conosce, bisognava trovare la formula giusta per il Lipsia. Il Napoli è al lavoro per riportare Elmas in azzurro. Il giornalista di Sportitalia, esperto di mercato, Alfredo Pedullà su X dà qualche informazione in più in merito e scrive: “Elmas al Napoli: 2 milioni di prestito, 16 diritto di riscatto, in definizione ultimo bonus legato alla Champions”. 

 

