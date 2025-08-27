EA SPORTS FC 26, debutta lo Stadio Maradona: Napoli entra nel gioco

Dal prossimo 19 settembre, con l’uscita di EA SPORTS FC 26, i tifosi del Napoli potranno finalmente vivere le emozioni delle partite anche nel loro stadio virtuale. Electronic Arts ha infatti annunciato l’inserimento per la prima volta del Diego Armando Maradona, grazie a un accordo con il Comune di Napoli.

L’impianto di Fuorigrotta diventa così il terzo stadio ufficiale di Serie A Enilive disponibile nel gioco, dopo l’Allianz Stadium di Torino e il Bluenergy Stadium di Udine. Non si tratta di una semplice aggiunta estetica: i tecnici di EA hanno effettuato rilievi sul posto, registrando suoni e atmosfere per garantire un’esperienza il più fedele possibile all’originale.

«Siamo entusiasti di portare nel gioco un’icona come il Maradona», ha spiegato James Taylor, Director of Football Partnerships di EA SPORTS. «Era una richiesta forte della community e non vediamo l’ora di vedere i tifosi del Napoli celebrare le loro vittorie anche in FC 26».

Soddisfazione anche da parte delle istituzioni. Il sindaco Gaetano Manfredi ha sottolineato come la presenza dello stadio nel videogioco rappresenti “una vetrina internazionale per Napoli e un motivo di orgoglio per tutta la città”, capace di trasmettere al mondo “la passione unica del tifo partenopeo”.

Un entusiasmo condiviso dalla SSC Napoli. «Per noi è un momento speciale: il club è Campione d’Italia, ci avviciniamo al centenario e ora i nostri tifosi potranno vivere il Maradona anche in digitale», ha commentato Tommaso Bianchini, direttore generale dell’area business del club.

Fonte: Il Mattino