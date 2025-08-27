NewsCalcioIn Evidenza

“E’ sicuramente funzionale al gioco di Conte”

Riccardo Mancini, giornalista di ‘DAZN’, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’:

 

“Napoli favorito, ma Chivu ha ricaricato l’Inter.

Il Napoli?

L’ho visto quadrato e consapevole: l’ho visto più forte dell’anno scorso. Ha prospettive che non ha nessuno in Italia, visto il mercato fatto. De Bruyne, ovviamente, sarà un fulcro del Napoli. Il Napoli è sicuramente favorito per lo scudetto.

Hojlund?

Sta completando la sua crescita. A Manchester ha sicuramente capito cosa significhi giocarsi il posto con altri campioni. Lui è un attaccante moderno, è sicuramente funzionale al gioco di Conte”.

