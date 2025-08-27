NewsCalcioIn Evidenza

Dal passato glorioso al futuro azzurro: il Napoli deve puntare sui giovani

By Emanuele Arinelli
In vent’anni di Napoli le priorità di De Laurentiis sono state altre. Creare il club, riportare la squadra in serie A e in Europa, renderla così forte per tornare a vincere e aprire un nuovo ciclo dopo quello di Diego. Adesso è arrivato il momento di investire sul vivaio, partendo dalle strutture.

In passato, ci sono stati grandi campioni cresciuti in azzurro come Juliano, Improta e Montefusco, arrivati in serie A e Totonno addirittura alla conquista dell’Europeo del ‘68 con la Nazionale, oltre alla partecipazione a tre Mondiali. E, a distanza di tempo, i fratelli Cannavaro, Fabio capitano della Nazionale campione del mondo e Paolo capitano del Napoli.

Ecco, quegli scenari sono lontani dal Napoli di oggi, un club solidissimo dove possono tornare a fiorire altri talenti come Vergara.

 

 

Fonte: Il Mattino

