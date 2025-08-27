Club Napoli Sapri, Maurizio De Giovanni è il ponte ideale tra sport e cultura

Factory della Comunicazione

Il Club Napoli Sapri, intitolato alla memoria di Emanuele Melillo , continua a distinguersi come punto di riferimento sociale e culturale per l’intero Golfo di Policastro . Nato per custodire il ricordo del giovane tifoso azzurro tragicamente scomparso, il sodalizio ha saputo trasformare la passione per il calcio in un motore di amicizia, condivisione e impegno civile.

Ieri sera, nella sede del club, come si legge tra le pagine de Il Mattino, si è vissuto un momento di straordinaria intensità grazie alla presenza di Maurizio De Giovanni , tra gli scrittori più apprezzati della scena contemporanea, autore capace di raccontare come pochi l’anima di Napoli e della sua gente.

L’incontro con i soci si è trasformato in una vera festa di cultura e identità, suggellata dalla consegna a De Giovanni della tessera di Socio Onorario del Club. Un gesto simbolico, ma dal forte valore, che intende sottolineare il legame profondo tra lo scrittore e i valori di appartenenza, memoria e passione che animano il sodalizio.

Accolto con grande affetto, De Giovanni ha rappresentato il ponte ideale tra sport e cultura, due dimensioni che il Club Napoli Sapri da sempre prova a tenere insieme, consapevole che il calcio non è solo spettacolo, ma anche identità e comunità.