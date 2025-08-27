Club Napoli Sapri, Maurizio De Giovanni è il ponte ideale tra sport e cultura
Il Club Napoli Sapri, intitolato alla memoria di Emanuele Melillo, continua a distinguersi come punto di riferimento sociale e culturale per l’intero Golfo di Policastro. Nato per custodire il ricordo del giovane tifoso azzurro tragicamente scomparso, il sodalizio ha saputo trasformare la passione per il calcio in un motore di amicizia, condivisione e impegno civile.
Ieri sera, nella sede del club, come si legge tra le pagine de Il Mattino, si è vissuto un momento di straordinaria intensità grazie alla presenza di Maurizio De Giovanni, tra gli scrittori più apprezzati della scena contemporanea, autore capace di raccontare come pochi l’anima di Napoli e della sua gente.
L’incontro con i soci si è trasformato in una vera festa di cultura e identità, suggellata dalla consegna a De Giovanni della tessera di Socio Onorario del Club. Un gesto simbolico, ma dal forte valore, che intende sottolineare il legame profondo tra lo scrittore e i valori di appartenenza, memoria e passione che animano il sodalizio.
Accolto con grande affetto, De Giovanni ha rappresentato il ponte ideale tra sport e cultura, due dimensioni che il Club Napoli Sapri da sempre prova a tenere insieme, consapevole che il calcio non è solo spettacolo, ma anche identità e comunità.
L’evento ha ribadito la vocazione del club a essere luogo di incontro e partecipazione, capace di unire la celebrazione sportiva a iniziative sociali e culturali. Con l’ingresso di De Giovanni tra i soci onorari, il percorso del Club Napoli Sapri si arricchisce di una figura che, con la forza della sua penna e della sua sensibilità, sa dare voce allo spirito partenopeo e al sentimento di un territorio che guarda al futuro con orgoglio e radici salde.