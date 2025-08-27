Cagliari, l’ex all. Semplici: “Gara tosta per il Napoli sabato! Pisacane ha le giuste idee. De Bruyne? Alza il livello di tutta la Serie A”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Leonardo Semplici, ex allenatore del Cagliari.

Factory della Comunicazione

Ecco le sue parole:

“Napoli-Cagliari sarà una partita tosta per tutti. Gli azzurri proveranno subito a fare la voce grossa, ma i sardi stanno bene e lo hanno dimostrato contro la Fiorentina. Ha un allenatore giovane come Pisacane che ha idee interessanti, la partita non è scontata per quanto il Napoli sia favorito. Lucca? Ha dei valori importanti e da solo può già rappresentare tanto in assenza di Lukaku. Conte poi lo ha aiutato molto con i quattro centrocampisti in campo, a riprova di quante frecce abbia il Napoli nel suo arco. Ha una rosa allestita per fare bene ovunque, sia in campionato che in coppa. Il Cagliari? Ha puntato su un allenatore come Pisacane che può fare subito bene. C’è una nuova via con tante idee giuste. Questo Cagliari mette al centro gli uomini di qualità, penso a Gaetano che con il nuovo allenatore può fare il salto definitivo. Cosa porta De Bruyne? È un valore aggiunto per tutti, per quanto non sia più giovanissimo. Può alzare il livello del Napoli e della Serie A”.