Baiano: “KDB, McT ed Hojlund…un fantastico tridente Premier!”

FRANCESCO BAIANO A RADIO MARTE: “ Se il Napoli completasse il tridente da ‘Premier’ De Bruyne-McTominay-Hojlund sarebbe fantastico. Non fa testo – ha riferito l’ex azzurro e allenatore del Follonica a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live- il rendimento poco brillante, di recente, dell’attaccante danese perché il Manchester United ha avuto la capacità di bruciare tanti campioni in questi ultimi anni e di cedere uno come McTominay, decisivo nello scudetto del Napoli. Hojlund è un attaccante forte, con numeri importanti. Di certo l’effetto Conte avrà avuto un ruolo in questo affare, perché quando ti chiama un allenatore di quel livello è difficile rispondergli di no. Per la lotta per lo scudetto vedo Napoli e Inter avanti, le altre sono più indietro, la Juventus, il Milan, la Roma. Penso che i rossoneri si rifaranno dopo essere partiti male, hanno ingaggiato un allenatore bravo come Allegri…”