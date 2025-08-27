la riproduzione anche parziale senza il consenso dell'autore.
CalcioNapoliNews

Baiano: “KDB, McT ed Hojlund…un fantastico tridente Premier!”

By Gabriella Calabrese
0
FRANCESCO BAIANO A RADIO MARTE: “Se il Napoli completasse il tridente da ‘Premier’ De Bruyne-McTominay-Hojlund sarebbe fantastico. Non fa testo – ha riferito l’ex azzurro e allenatore del Follonica a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live- il rendimento poco brillante, di recente, dell’attaccante danese perché il Manchester United ha avuto la capacità di bruciare tanti campioni in questi ultimi anni e di cedere uno come McTominay, decisivo nello scudetto del Napoli. Hojlund è un attaccante forte, con numeri importanti. Di certo l’effetto Conte avrà avuto un ruolo in questo affare, perché quando ti chiama un allenatore di quel livello è difficile rispondergli di no. Per la lotta per lo scudetto vedo Napoli e Inter avanti, le altre sono più indietro, la Juventus, il Milan, la Roma. Penso che i rossoneri si rifaranno dopo essere partiti male, hanno ingaggiato un allenatore bravo come Allegri…”

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Centro Sportivo, De Laurentiis stringe i tempi: individuata l’area adatta

Calcio

Lodi: “Contento per Vergara, personalità, mentalità e sfrontatezza”

News

La Champions per aprirsi la strada al mondiale club 2029, ADL ci tiene

Napoli

Elmas al Napoli: i dettagli sull’affare da Alfredo Pedullà

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.