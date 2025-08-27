CalcioNapoliNews

Amoruso: “Hojlund ottimo acquisto, è una variabile”

By Gabriella Calabrese
LORENZO AMORUSO A RADIO MARTE: “Il Napoli sta crescendo molto come società e quindi non mi sorprendono gli acquisti dalla Premier League. Il club ha operato molto bene su due corsie parallele, quella economica e quella tecnica e i risultati lo testimoniano. Hojlund è un ottimo acquisto – ha riferito il dirigente ed ex difensore di Rangers e Blackburn a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live- anche perché rappresenta una variante al modo di attaccate del Napoli. E’ un po’ diverso da Lucca e da Lukaku, è forte fisicamente ma è più mobile, spazia su tutto il fronte offensivo e muove la difesa avversaria. Per lo scudetto di certo ci sono Napoli e Inter davanti e secondo me la terza in lizza potrebbe essere il Milan. Troppo brutto per essere vero quello visto contro la Cremonese, il club rossonero ha un grande allenatore come Allegri e si riprenderà. Non mi fido sino in fondo di Roma e Juventus, almeno in chiave scudetto”

