SSC Napoli- Il report del 26 Agosto: “Lavoro di forza e incontro con Rosetti”

La SSC Napoli ha comunicato il report degli allenamenti da Castel Volturno della giornata di oggi. La squadra azzurra ha svolto lavoro di forza e successivamente ha incontrato Roberto Rosetti, UEFA Director of Refereeing.

Factory della Comunicazione

“Il Napoli prosegue la preparazione in vista del prossimo match contro il Cagliari, sabato alle ore 20:45, allo stadio Maradona. Al mattino gli azzurri hanno svolto lavoro di forza e successivamente una parte tattica sul campo. Nel pomeriggio, nella sala stampa del SSC Napoli Training Center, il gruppo squadra ha partecipato all’incontro “Referees meet the teams”, tenuto da Roberto Rosetti, UEFA Director of Refereeing”.