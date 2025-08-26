NewsCalcioMercato

Savione: “Hojlund al Napoli? È un colpo di lusso”

Ecco le sue parole

By Vincenzo Buono
In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Pasquale Salvione, CorSport: “L’Inter fa ancora paura, è una squadra forte e l’ha mostrato ieri. Ha cominciato in maniera pimpante e brillante, avranno molto da dire quest’anno. Il Toro c’ha messo del suo, ma Chivu è partito fortissimo. Sucic e Bonny si sono inseriti alla grande, i nuovi acquisti daranno tanto sia in Italia che in Europa. Hojlund al Napoli? È un colpo di lusso per come sta arrivando. È una soluzione importante, nonostante i piani di Conte siano stati stravolti dall’infortunio di Lukaku. Anche l’arrivo di Elmas aggiungerebbe tanto per duttilità in questo Napoli camaleontico. Juanlu è stato messo un po’ da parte, con la possibilità di tenere in rosa Mazzocchi e utilizzare Spinazzola sulla destra. Hojlund ed Elmas i prossimi colpi, poi ragionerà su un terzo ed eventuale sulla fascia. Non vanno ignorate le liste. De Bruyne? Mi sono divertito tanto a leggere le cattiverie e le sparate da social in estate. C’è chi gli dava del panciuto… Ho visto alla prima partita un campione, alternandosi in 3-4 ruoli diversi. Poi guardate la qualità delle sue giocate. Chi ha fatto ironia semplice e facile, ora devono ricredersi. Il centrocampo del Napoli con tutti i fab-four è il migliore in Italia oggi. Mette insieme classe, sostanza e dinamismo. E poi è un reparto molto completo. Conte vuole costruire una squadra capace di avere più moduli, quindi vedremo anche soluzioni diverse. McTominay alto a sinistra? Ndoye era il preferito di Conte, ma l’infortunio di Lukaku ha inciso tanto. A quel punto lo scozzese è tornato comodo in quella posizione. Quando arriverà Elmas, avrai poi anche lui oltre Lang. Oggi McTom può giocare dappertutto ed essere anche titolare”.

