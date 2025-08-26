Romano: “Accordi definiti tra Napoli e Hojlund. Ecco cosa manca per concludere il colpo”

Rasmus Hojlund e il Napoli sono sempre più vicini. Il centravanti danese classe 2002 è pronto a svestire la casacca rossa del Manchester United per indossare quella azzurra del Napoli. Il colpo è in via di definizione e, come annunciato da Fabrizio Romano attraverso un suo video sul proprio canale Youtube, tutti gli accordi sono stati trovati, ma manca solo uno step per il definitivo lascia passare.

Factory della Comunicazione

“Rasmus Hojlund sarà un nuovo giocatore del Napoli a breve, affare alle fasi finali sia con il giocatore che con il Manchester United, l’ultimo step è la compensazione dello stipendio su cui devono accordarsi il club inglese e il giocatore”.