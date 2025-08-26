Rog resta al Cagliari: sfuma il trasferimento al Karagümrük

Il calciomercato del Cagliari continua a tenere banco, con il centrocampista croato Marko Rog al centro delle attenzioni. Dopo una trattativa che sembrava ormai definita per il suo trasferimento al Karagümrük, il giocatore rimane in Sardegna, in attesa di nuove opportunità che possano garantirgli un ruolo più significativo rispetto a quello che avrebbe con la squadra isolana. La situazione del mediano croato è emblematica delle dinamiche di mercato che vedono i club cercare il giusto equilibrio tra esigenze tecniche e ambizioni individuali dei calciatori.

LA TRATTATIVA SFUMATA CON IL KARAGÜMRÜK