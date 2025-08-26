Quote vincenti Serie A: Napoli Inter e Juventus sul podio

Mancano solo Inter e Torino per completare la prima giornata della Serie A 2025-2026, che già dal primo appuntamento stagionale non ha fatto mancare le sorprese. Gli esiti più inaspettati non possono che riguardare Milan, Atalanta e Cagliari: i rossoneri di Allegri hanno perso in casa contro la neopromossa Cremonese, la Dea si è fermata sul pari contro il Pisa, così come la Viola, che ha affrontato in trasferta il Cagliari. Il Como ha sfoggiato tutta la sua qualità in una grande prestazione contro la Lazio di Sarri, vincendo per 2 a 0 e creando tantissime occasioni. I campioni d’Italia in carica, invece, hanno agilmente vinto l’impegno esterno contro il Sassuolo grazie alle reti di McTominay e De Bruyne: il Napoli risulta il primissimo candidato alla vittoria del titolo secondo il confronto delle quote vincente Serie A di Superscommesse.it: i partenopei ripartono infatti da Antonio Conte e da meccanismi ben definiti, dopo aver puntellato la rosa con acquisti di alto livello. Subito dopo, per i bookmakers, c’è l’Inter di Chivu, pronta a debuttare in campionato questa sera contro i granata di Baroni. Il cambio di allenatore e di sistema di gioco gettano qualche incognita in più sul cammino nerazzurro, ma l’Inter può sempre contare su un gruppo consolidato che si conosce a memoria e che nutre una gran voglia di rivalsa. Sul terzo gradino del podio anche la Juventus, che ha portato a casa i primi tre punti della stagione battendo il Parma di Cuesta.

Di seguito le quote per le maggiori candidate alla vittoria dello scudetto 2025-2026:

Vincente Serie A Quota più alta nel confronto Superscommesse Napoli 2.65 Inter 3.75 Juventus 6.50 Milan 7.50 Roma 15.00 Atalanta 35.00 Como 50.00 Lazio 65.00 Fiorentina 65.00 Bologna 65.00

