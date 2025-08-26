Pannone (Sindaco Afragola): “Afragola ha i requisiti per la cittadella sportiva voluta da ADL”

Antonio Pannone, sindaco di Afragola, è intervenuto nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma e in onda su Stile TV. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Interlocuzione con il Napoli è attiva ma anche da rivitalizzare, perché essendosi creati altri presupposti come il nuovo piano urbanistico, Afragola ha quei requisiti (anche a giudizio dei dirigenti del Napoli) che possono portare alla realizzazione della cittadella sportiva secondo la volontà del presidente De Laurentiis che è un grande imprenditore. Sa come approcciarsi al tema della cittadella sportiva che servirà per riunire tutte le squadre del club. L’area è stata individuata, si tratta di aree private e servirà un investimento. L’amministrazione comunale ha creato la cornice idonea all’investimento. Area contigua alla stazione dell’alta velocità e tra poco ci sarà anche un nuovo svincolo dall’asse mediano per facilitarne l’arrivo. Poi l’aeroporto dista pochi minuti. Ora servono opportuni approfondimenti e determinare la modalità di interventi. L’amministrazione utilizzerà nuovi strumenti, molto agili, come la società di trasformazione urbana e che dovrebbe essere operativa nei prossimi mesi. Così verranno facilitate le procedure amministrative per la realizzazione del centro.

Contatti col Napoli fino a qualche mese fa ed abbiamo fornito ulteriori dati anche relativi alle particelle interessate all’intervento. Contatti risalgono alla primavera scorsa e l’idea progettuale che hanno è molto chiara. Per nostra fortuna si tratta di un’area ampia e ben collegata. Nei prossimi mesi ad Afragola saranno attive anche altre due stazioni. In prospettiva anche la linea 10 della metro regionale. Area migliore per creare il centro sportivo? A me risulta di sì anche per espressa ammissione del presidente De Laurentiis che ci ha ricevuti un anno fa a Castel Volturno. Ora serve lo sforzo dell’investimento e sono certo che il Napoli si sarà convinto delle buone ragioni per andare avanti. Abbiamo avuto anche la fortuna che ad Afragola ci sarà il nuovo piano urbanistico. Quindi la società che costituiremo sarà il braccio operativo per trasferire i suoli agli investitori. E speriamo che sia il Napoli, con una cittadella sportiva che avrà il potere di attrarre tanti giovani. Ma non solo. Il presidente ha ribadito l’impegno sociale con la creazione di un centro di istruzione e formazione per i giovani che poi verranno accompagnati nel percorso di studio e nella pratica sportiva. Un tema che riveste una grande importanza nelle aree più difficili del nostro territorio. Noi siamo pronti, aspettiamo solo un cenno