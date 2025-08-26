NewsCalcioMercato

Napoli vicino a chiudere per Hojlund: trattativa con il Manchester United alle battute finali

Il Napoli è in pressing per assicurarsi Rasmus Hojlund dal Manchester United. Secondo Luca Marchetti, è in corso una call tra i due club per definire i dettagli dell’accordo: prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo a determinate condizioni, come la qualificazione in Champions League e un numero minimo di presenze. Il Manchester preferirebbe non legare l’obbligo a tali condizioni, mentre il Napoli vuole includerle. L’intesa con il giocatore è stata raggiunta; resta da trovare l’accordo definitivo con il Manchester. C’è ottimismo nell’ambiente azzurro.

