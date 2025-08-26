Napoli: si continua a lavorare per il rinnovo di Anguissa, la situazione

Il Napoli è tornato a lavorare a Castel Volturno con la rosa al completo, al netto delle defezioni conosciute.

Il lavoro sul campo passa sul reparto che maggiormente sta impegnando i pensieri di Conte in queste settimane. La mediana dei fantastici 4, quella che deve funzionare alla perfezione per il bene di tutti.

E nel nuovo quartetto a disposizione degli azzurri, l’ago della bilancia resterà Zambo Anguissa: il centrocampista camerunese ci mette centimetri e muscoli, ma non solo. Perché per potersi sedere allo stesso tavolo di De Bruyne, Lobotka, McTominay inevitabilmente devi aggiungerci quella qualità che spesso a Napoli qualcuno ha dimenticato di attribuirgli.

Sul mercato il Napoli ha da tempo l’obiettivo di trovargli un alter ego, un elemento che possa coprirgli le spalle quando ci sarà bisogno. Perché ci sarà bisogno.

A dicembre scatta la campanella della Coppa d’Africa, una delle situazioni meno dolci per Aurelio De Laurentiis che da anni ne sottolinea le difficoltà per i club di mezzo mondo. Anguissa risponderà alla chiamata e Conte ne dovrà fare a meno, al massimo, per un mese se dovesse arrivare fino in fondo. Sarà proprio in uno dei momenti decisivi dell’anno: la Supercoppa Italiana da giocare, le sfide finali del torneo di Champions League. Tutto in poco tempo. Sul piatto, da tempo, c’è anche una idea di rinnovo del suo contratto. Qualche mese fa il club azzurro ha utilizzato l’opzione per il prolungamento automatico dell’accordo, ma gli azzurri vorrebbero estenderlo ben oltre il 2027. Per poter trattenere uno dei pezzi pregiati di questa generazione azzurra.

