Napoli, sabato sfida all’ex Gaetano

«Sto lavorando per recuperare la migliore condizione». Queste le parole di Gianluca Gaetano, il grande deluso della scorsa stagione. Nel momento della disperazione, la Fiorentina era andata in vantaggio senza merito con un’inzuccata di Mandragora, Pisacane si è affidato a lui, e il buon Gianluca ha mosso i primi passi del rilancio, con una prestazione convincente, fatta di corsa, idee, una conclusione pericolosissima sventata da un De Gea in versione Superman e la pennellata su punizione che ha messo sulla testa di Luperto il pallone del pareggio.