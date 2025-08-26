Napoli, sabato sfida all’ex Gaetano
«Sto lavorando per recuperare la migliore condizione». Queste le parole di Gianluca Gaetano, il grande deluso della scorsa stagione. Nel momento della disperazione, la Fiorentina era andata in vantaggio senza merito con un’inzuccata di Mandragora, Pisacane si è affidato a lui, e il buon Gianluca ha mosso i primi passi del rilancio, con una prestazione convincente, fatta di corsa, idee, una conclusione pericolosissima sventata da un De Gea in versione Superman e la pennellata su punizione che ha messo sulla testa di Luperto il pallone del pareggio.
Gaetano ha saltato tutte le amichevoli ed è stato dichiarato recuperato da Pisacane solo sabato, alla vigilia dell’esordio in campionato. Ma quando è entrato in campo, poco dopo la mezzora della ripresa, il trequartista ha inciso come mai gli era successo in tutta la passata stagione: brillante, vivace, pungente, al centro del gioco.
E adesso è un candidato forte per una maglia da titolare, sabato sera al “Maradona” contro il super Napoli di Conte.
fonte cds