napoli salernitana
NewsCalcioIn Evidenza

Napoli: contatti continui con Elmas, la situazione

By Emanuele Arinelli
0
Il Napoli non ha dimenticato Eljif Elmas: continui contatti con il Lipsia anche nella giornata di ieri per regalare a Conte l’innesto che ha in testa da oltre un mese. Del macedone c’è già il sì, manca quello del Lipsia che può liberarlo a fine settimana, ormai consapevole che non ci saranno scenari alternativi per il calciatore.
Il Napoli ha portato avanti le discussioni anche con Juanlu ma l’affare al momento è bloccato, e dal suo arrivo dipendono la cessione di  Zanoli e Mazzocchi. Manca sempre meno, però, alla chiusura del mercato e senza trattative già ben avviate sarà poi impossibile – o comunque poco probabile – immaginare affari lampo che possano liberare spazio in squadra.

 

 

 

Factory della Comunicazione

fonte ilmattino

Potrebbe piacerti anche
News

“La sfida è quella di vincere con questo assetto”

News

Stramaccioni: “Con KDB il Napoli completa il pacchetto di caratteristiche che…

News

“La priorità è prendere il sostituto di Anguissa”

Calcio

Anguissa, gli obiettivi del club: un sostituto ed il rinnovo

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.