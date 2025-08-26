Napoli: contatti continui con Elmas, la situazione

Il Napoli non ha dimenticato Eljif Elmas : continui contatti con il Lipsia anche nella giornata di ieri per regalare a Conte l’innesto che ha in testa da oltre un mese. Del macedone c’è già il sì, manca quello del Lipsia che può liberarlo a fine settimana, ormai consapevole che non ci saranno scenari alternativi per il calciatore.

Il Napoli ha portato avanti le discussioni anche con Juanlu ma l’affare al momento è bloccato, e dal suo arrivo dipendono la cessione di Zanoli e Mazzocchi. Manca sempre meno, però, alla chiusura del mercato e senza trattative già ben avviate sarà poi impossibile – o comunque poco probabile – immaginare affari lampo che possano liberare spazio in squadra.