Napoli, colpo Elmas: ritorno vicino per rinforzare Conte

Nel corso della sua carriera, il centrocampista offensivo ha già dimostrato di fare la differenza in Serie A. Qualche stagione in chiaroscuro aveva generato dei dubbi sulla sua tenuta fisica e sulla sua effettiva qualità, ma nel gennaio scorso, quando ha firmato con il Torino, si è rivisto il calciatore che tutti conoscevamo, in grado di determinare il risultato e di trascinare spesso i granata alla vittoria.

Elmas ha un contratto con i tedeschi fino al 2028. In carriera ha vestito le maglie di Napoli, Fenerbahce, Rabotnicki, Lipsia, Torino e ovviamente quella della sua Nazionale. Nel suo palmares annovera una Serie A e una Coppa Italia. La volontà del classe ’99, che compirà 26 anni il 24 settembre, è quella di contribuire alla conquista di titoli, uno dei quali potrebbe essere lo scudetto, visto che gli azzurri sono i favoriti.

Fonte: TMW