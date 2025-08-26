Napoli, colpo Elmas: ritorno vicino per rinforzare Conte

Il Napoli deve completare la propria rosa per competere su tutti i fronti. Dopo un mercato di livello, secondo quanto riportato da Sky Sport, Aurelio De Laurentiis sta per regalare ad Antonio Conte anche Eljif Elmas, che tornerà in Campania: non c’è ancora l’accordo definitivo con il Lipsia, ma il club partenopeo conta di chiudere domani l’acquisto in prestito oneroso con diritto di riscatto del macedone.
Nel corso della sua carriera, il centrocampista offensivo ha già dimostrato di fare la differenza in Serie A. Qualche stagione in chiaroscuro aveva generato dei dubbi sulla sua tenuta fisica e sulla sua effettiva qualità, ma nel gennaio scorso, quando ha firmato con il Torino, si è rivisto il calciatore che tutti conoscevamo, in grado di determinare il risultato e di trascinare spesso i granata alla vittoria.
Elmas ha un contratto con i tedeschi fino al 2028. In carriera ha vestito le maglie di Napoli, Fenerbahce, Rabotnicki, Lipsia, Torino e ovviamente quella della sua Nazionale. Nel suo palmares annovera una Serie A e una Coppa Italia. La volontà del classe ’99, che compirà 26 anni il 24 settembre, è quella di contribuire alla conquista di titoli, uno dei quali potrebbe essere lo scudetto, visto che gli azzurri sono i favoriti.
Fonte: TMW