Napoli-Cagliari, prima in casa e il Maradona è sold out, le buone abitudini non cambiano
Il Napoli giocherà sabato 30 agosto contro il Cagliari per la seconda di campionato di Serie A, prima in casa al Maradona, ed è già sold out. Il Corriere dello Sport scrive: “Un altro sold out per non perdere le vecchie abitudini. Il primo del nuovo anno o il decimo dall’inizio del 2025 è solo esercizio di calcolo. Questioni di prospettive. Di sicuro, per Napoli-Cagliari, esordio interno in programma sabato sera, il Maradona si prepara per l’ennesima notte da fuochi d’artificio. Nulla a che vedere con l’ultima, ironia della sorte sempre contro il Cagliari, 23 maggio, data scudetto, notte storica prima dei saluti, ma pur sempre una data importante, 30 agosto, che coinciderà con un nuovo inizio. Il Napoli di Conte torna rinnovato a Fuorigrotta con il tricolore sul petto e tante novità, una su tutte: la stessa De Bruyne. Uno che già da solo vale il prezzo del biglietto.