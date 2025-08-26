Napoli-Cagliari, prima in casa e il Maradona è sold out, le buone abitudini non cambiano

Il Napoli giocherà sabato 30 agosto contro il Cagliari per la seconda di campionato di Serie A, prima in casa al Maradona, ed è già sold out. Il Corriere dello Sport scrive: “Un altro sold out per non perdere le vecchie abitudini. Il primo del nuovo anno o il decimo dall’inizio del 2025 è solo esercizio di calcolo. Questioni di prospettive. Di sicuro, per Napoli-Cagliari, esordio interno in programma sabato sera, il Maradona si prepara per l’ennesima notte da fuochi d’artificio. Nulla a che vedere con l’ultima, ironia della sorte sempre contro il Cagliari, 23 maggio, data scudetto, notte storica prima dei saluti, ma pur sempre una data importante, 30 agosto, che coinciderà con un nuovo inizio. Il Napoli di Conte torna rinnovato a Fuorigrotta con il tricolore sul petto e tante novità, una su tutte: la stessa De Bruyne. Uno che già da solo vale il prezzo del biglietto.

C’è grande attesa, la stessa che aveva accompagnato la prevendita durata pochissimo tra possessori di Fidelity Card e vendita libera. Maradona tutto esaurito in poche ore: ai singoli tagliandi, per ogni partita, bisognerà sempre considerare i 25mila abbonati. Quasi tutti avevano confermato il precedente posto. Sabato, fine estate, sarà adrenalina e calore a Fuorigrotta. Si partirà prestissimo per evitare code che comunque saranno prevedibili in tangenziale e alle porte dello stadio. Oltre cinquantamila spettatori, lo stesso numero per le ultime nove sfide interne dell’ultimo campionato, dalla Juve a gennaio al Cagliari per lo scudetto, sold out come dolce abitudine che ora si rinnova. Numeri destinati ad aumentare. Sarà sempre di più record su record. Effetto Napoli ed effetto Maradona, uno stadio che per capienza ormai da tempo fa fatica a soddisfare la domanda. Per questo ogni volta è corsa contro il tempo, contro i capricci del web, il server e le code virtuali per un singolo biglietto. E sarà presto così anche per il ritorno in Champions. Il ritorno della musichetta. Verrà il suo momento. Intanto, riecco il Cagliari”.