Montervino, ex Napoli: “Hojlund sarebbe un acquisto importante, un attaccante che serve al Napoli”

L’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Forza Napoli Sempre. “Hojlund sarebbe un acquisto importante, un attaccante che serve al Napoli. Ma se saltasse tale acquisto invitereitutti a guardare a chi costa molto meno. Sento parlare di alternative come Vlahovic ed altri calciatori molto costosi, ma la vedo diversamente: si deve badare, al contrario, a chi abbia costi ben inferiori costi molto meno. Non mi riferisco ad Arokodare, intendevo dire che bisogna mettere in conto che l’operazione Hojlund possa saltare, e si deve fare attenzione al mercato di attaccanti meno importanti, per costi, in Italia e in Europa. Contro il Sassuolo io non ho visto il 4-3-3, come qualcuno ha detto, ma invece ho visto un Napoli che ha giocato spesso con il 3-5-1-1. La conferma di Vergara, da parte di Conte, mi fa piacere da morire. Questo ragazzo ha qualità incredibili e può essere molto utile, se non arrivassero altri centrocampisti sarebbe meglio, perché avrebbe spazio al centro della mediana. Va fatto un plauso a Grava per come ha gestito Vergara: Antonio era tra i più boicottati perché non cresceva velocemente, era molto piccolo e nessuno pensava che potesse avere questa prospettiva e riuscire a sfondare. Bravo Grava, perché ha sempre creduto in lui. Sono stracontento che il ragazzo stia avendo questo spazio, e spero possa averne di più, perché il Napoli deve iniziare a puntare sui prodotti del suo settore giovanile. Sono felice per lui. Grande merito va dato anche a Conte, che non guarda in faccia a nessuno: quando qualcuno è bravo, lo mette in campo. Vergara viene da due stagioni straordinarie, nelle quali ha fatto cose fantastiche. E’ un profilo sul quale insisterei per il futuro. Elmas o Brescianini per la linea mediana? Sarei contento se arrivasse Elmas come ulteriore rinforzo, perché già conosce l’ambiente e ha ottime doti”

