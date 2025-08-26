Mediaset, Accomando:”Hojlund-Napoli, vertice Manna con agenti, accordi vicini!”

La trattativa tra Napoli e Rasmus Hojlund sta entrando nelle sue fasi cruciali. Il giornalista Mediaset Orazio Accomando, attraverso un tweet sul proprio profilo X, ha riferito alcune importanti novità in merito all’affare tra il giocatore danese e il club azzurro.

“Nelle prossime ore vertice a Napoli tra Manna ed entourage Hojlund per definire gli ultimi dettagli e provare a chiudere entro sera. Trattativa in via di definizione. Nell’ultima call con il Manchester United è emersa la possibilità di procedere in prestito con obbligo, non diritto. Accordi vicini”.