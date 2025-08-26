Mazzocchi: potrebbe essere lui il vice Di Lorenzo

La trattativa con il Siviglia per portare Juanlu Sanchez in azzurro sembra davvero non doversi sbloccare e il Napoli ha bisogno, comunque, di un vice Di Lorenzo. Ora, o si cambia profilo, e il tempo non è molto, o la soluzione la si cerca in casa e si chiama Pasquale Mazzocchi. Ne scrive il CdS: “Sembra ormai spenta del tutto la lampadina Juanlu Sanchez con il Siviglia: l’affare non decollerà più a meno di clamorose e improbabili inversioni di tendenza. L’Udinese, intanto, è in attesa di chiudere per Alessandro Zanoli. E ciò significa che alla fine alle spalle di Di Lorenzo dovrebbe toccare ancora a Pasquale Mazzocchi”

Factory della Comunicazione