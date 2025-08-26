NewsCalcioRassegna Stampa

Le prime occhiate al danese? Un flirt datato 2022. Chi è? 191 centimetri, velocità, ritmi forsennati, ampi margini di crescita

By Giuseppe Sacco
0

Quello tra il club azzurro e Hojlund, comunque, è un flirt datato: i primi sguardi all’epoca dello Sturm Graz, nel 2022, allo porte del trasferimento all’Atalanta. Poi, chiacchierate proprio dopo il campionato con la Dea, 9 gol in 32 partite di Serie A a 20 anni, e un attimo prima del trasferimento allo United. A Manchester, tra l’altro, condivide per un anno lo spogliatoio con McTominay: 30 presenze in Premier e 10 gol, 16 contando anche le coppe (5 in Champions). L’aspetto intrigante di questa operazione è che a dispetto del curriculum si tratta di un giocatore ancora molto giovane: 22 anni, 23 il 4 febbraio 2026. Le sue caratteristiche, tra l’altro, si sposano perfettamente con le esigenze del Napoli, colpito in pieno volto dall’infortunio di Lukaku, un totem del sistema di gioco: 191 centimetri, velocità, ritmi forsennati, ampi margini di crescita. Insieme con Lucca condividerà il peso della zona centrale dell’attacco, del ruolo del centravanti che a Napoli, senza voler scomodare la mitologia del passato, di recente ha visto sfilare alfieri del calibro di Higuain, Cavani, Mertens e Osimhen. Sarà una bella sfida e saranno belle sensazioni anche per Rasmus nel momento in cui la trattativa sarà sigillata e lui firmerà il nuovo contratto fino al 2030 con opzione al 2031. Cinque più uno, appunto.  Fonte: CdS

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

I dettagli dell’accordo con il danese. Una durata basata sull’età. Le…

News

Quote vincenti Serie A: Napoli Inter e Juventus sul podio

X

” H O J V I T A! ” – Cds “HOJLUND ad ore: chiusura…

News

Eugenio Ascari: “Il Napoli prenderà Hojlund. Lucca? Ha ancora bisogno di tempo”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.