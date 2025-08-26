La trattativa per Juanlu Sanchez è completamente arenata, la situazione

Il mercato del Napoli prosegue il suo cammino, anche se ci sono delle trattative, come quella per Juanlu Sanchez del Siviglia, completamente in stand by. Il Corriere dello Sport scrive: “Sembra ormai spenta del tutto, invece, la lampadina Juanlu Sanchez con il Siviglia: l’affare non decollerà più a meno di clamorose e improbabili inversioni di tendenza. L’Udinese, intanto, è in attesa di chiudere per Alessandro Zanoli. E ciò significa che alla fine alle spalle di Di Lorenzo dovrebbe toccare ancora a Pasquale Mazzocchi”.

Factory della Comunicazione