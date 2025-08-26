NewsCalcioMercato

La trattativa per Juanlu Sanchez è completamente arenata, la situazione

By Emilia Verde
0

Il mercato del Napoli prosegue il suo cammino, anche se ci sono delle trattative, come quella per Juanlu Sanchez del Siviglia, completamente in stand by. Il Corriere dello Sport scrive: “Sembra ormai spenta del tutto, invece, la lampadina Juanlu Sanchez con il Siviglia: l’affare non decollerà più a meno di clamorose e improbabili inversioni di tendenza. L’Udinese, intanto, è in attesa di chiudere per Alessandro Zanoli. E ciò significa che alla fine alle spalle di Di Lorenzo dovrebbe toccare ancora a Pasquale Mazzocchi”.

