Il dirigente sportivo Giorgio Perinetti è intervenuto sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

“Hojlund è un attaccante giovane che ha bruciato le tappe, un giocatore che attacca la profondità, ha tanta qualità, protegge il pallone ma non è un play aggiunto come poteva essere Lukaku.

Il 4-1-4-1 ha tante soluzioni, l’ho visto solo con Petkovic in Italia. La sfida è quella di vincere con questo assetto. De Bruyne aggiunge molto a questa squadra”.