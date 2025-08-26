Guido Trombetti ha rilasciato queste dichiarazioni nel suo consueto editoriale per ‘Radio Napoli Centrale’:

“La priorità è prendere il sostituto di Anguissa. Il Sassuolo è una squadra davvero modesta, ma il Napoli ha dominato. Nonostante l’assenza di Lukaku, di fatto, i partenopei hanno giocato davvero bene.

Quest’anno resteranno disoccupati i cultori dei moduli, visto che il Napoli ha giocato con un calcio liquido: i centrocampisti si scambiano continuamente. A me, di fatto, è piaciuta la prestazione di Lucca, anche perché il Napoli ha un gioco d’attacco che la prima punta dovrebbe favorire gli inserimenti dei centrocampisti e, perché no, dei difensori. Per il centravanti del Napoli sarà sempre una sofferenza. Lucca, se gioca, riuscirà a fare i suoi gol.

L’ingresso di Vergara è particolarmente significativo, giocatore del vivaio molto forte e che ha colpito lo stesso Conte: più sostituto di De Bruyne che di Anguissa”.