Iezzo: “Non critichiamo già Lucca; novità potrebbero esserci con l’inserimento di Gutierrez”

GENNARO IEZZO A RADIO MARTE: “Ho sentito già troppe critiche su Lucca: diamo tempo a questo ragazzo che ha bisogno sicuramente di ambientarsi e di giocare insieme a giocatori di livello altissimo. Con il rispetto dovuto, il Napoli non è l’Udinese, in azzurro gioca con calciatori internazionali. Lucca ha una fisicità importante e può solo migliorare. Non so se il modulo base del Napoli sarà il 4-1-4-1 visto col Sassuolo, ma quando ci sono quattro centrocampisti di livello è chiaro che non si può fare a meno di nessuno di loro. Penso che la chiave tattica del Napoli di questa stagione – ha detto l’ex capitano del Napoli e allenatore a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – potrà essere l’inserimento di Gutierrez, perché con questo schieramento di libera lo spazio sulla fascia sinistra che, magari, verrà occupata da un giocatore come lui che tecnicamente è fortissimo, salta l’uomo ed è rapido. E’ un giocatore che secondo me potrebbe cambiare il volto al Napoli. Di certo nel momento in cui inizierà la Champions League il Napoli, giocando spesso, adotterà anche il 4-3-3 avendo questa variante rispetto agli altri anni. Con la rosa che ha Conte può sbizzarrirsi con più sistemi di gioco. Meret-Milinkovic Savic? Penso che Alex caratterialmente sia uno molto forte, sabato ha commesso qualche piccolo errore ma sono cose che a inizio di campionato possono starci. Non so questo ballottaggio se sarà benefico per entrambi, posso solo dire che il Napoli ha due portieri di altissimo livello, e quella è una cosa importante per il livello raggiunto da club”

