I dettagli dell’accordo con il danese. Una durata basata sull’età. Le visite prima del Cagliari

By Giuseppe Sacco
Anche il Napoli e Hojlund hanno raggiunto l’intesa sull’ingaggio e sulla durata del contratto: cinque anni più uno. Ieri i contatti sono stati costanti, anche per la cura dei diritti d’immagine, e a questo punto la palla passerà come sempre agli uffici legali per la definizione di tutti gli aspetti tecnici.

L’obiettivo è provare a organizzare le visite mediche di Hojlund a Roma nei prossimi giorni e comunque prima della partita di sabato contro il Cagliari. Il mercato chiuderà lunedì e il tempo non è ancora un tiranno inesorabile, ma Napoli, United e Rasmus vogliono firmare in fretta e inaugurare un nuovo corso.  

 

Fonte: CdS

